Бульвар Шоубиз
 
16 декабря, 2021
 
Новости

"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа

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Седокова старше Тиммы на 10 лет
Седокова старше Тиммы на 10 лет
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 16 декабря, в свой день рождения, показала в Stories Instagram, как с утра начала празднование.

Певица разместила снимок с изображением своего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, открывающего бутылку игристого вина.

На фото мужчина запечатлен обнаженным с повязанным на бедрах полотенцем. На снимке виден его голый лобок.

"Ну привет, новый день моего нового года жизни!" – написала певица.


Фото: annasedokova / Instagram

Фото: annasedokova / Instagram

Тимма в Instagram поздравил Седокову с днем рождения. 

"Ты. Иногда даже на "вы". Я безумно люблю тебя. Ты самая умная, ты работаешь и развиваешься каждый день. Это просто нереально. Я даже не могу проследить всего. Насколько ты впереди всего. Это безумно. Ты самая красивая, самая сексуальная девушка на планете. Я ревную тебя даже иногда сам к себе. Ты счастье, ты моя семья. Люблю тебя очень сильно. Этот день – для моей любимой жены!" – написал он.

Пост Тимма сопроводил коротким видео, в котором показал, как он в самолете общается с супругой.

"Привет, жена!" – сказал спортсмен. А Седокова ответила: "Я не договорила!"

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Теги: Анна Седокова, ВИА Гра, семья, певица, ню-фото, Янис Тимма
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