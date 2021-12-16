"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа

Певица разместила снимок с изображением своего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, открывающего бутылку игристого вина.

На фото мужчина запечатлен обнаженным с повязанным на бедрах полотенцем. На снимке виден его голый лобок.

"Ну привет, новый день моего нового года жизни!" – написала певица.





Фото: annasedokova / Instagram

Тимма в Instagram поздравил Седокову с днем рождения.

"Ты. Иногда даже на "вы". Я безумно люблю тебя. Ты самая умная, ты работаешь и развиваешься каждый день. Это просто нереально. Я даже не могу проследить всего. Насколько ты впереди всего. Это безумно. Ты самая красивая, самая сексуальная девушка на планете. Я ревную тебя даже иногда сам к себе. Ты счастье, ты моя семья. Люблю тебя очень сильно. Этот день – для моей любимой жены!" – написал он.

Пост Тимма сопроводил коротким видео, в котором показал, как он в самолете общается с супругой.

"Привет, жена!" – сказал спортсмен. А Седокова ответила: "Я не договорила!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * * (@janis.timma)