  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы

По правилам шоу певцу необходимо было угадать, кто является автором строк, которые озвучил ведущий Слава Демин. Wellboy сразу узнал песню Поляковой "Шлепки" и на память прочитал один из куплетов.
"Это невероятный классик украинской литературы – Ольга Полякова. Я ее очень люблю", – отметил артист.
Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.
25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси", которая сделала его знаменитым. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.