  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы

По правилам шоу певцу необходимо было угадать, кто является автором строк, которые озвучил ведущий Слава Демин. Wellboy сразу узнал песню Поляковой "Шлепки" и на память прочитал один из куплетов.

"Это невероятный классик украинской литературы – Ольга Полякова. Я ее очень люблю", – отметил артист.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube