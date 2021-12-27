Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
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Псевдороман Тины Кароль, слухи о разводе мэра Кличко, триумф Go-A и Wellboy, распад "НеАнгелов". Самые главные события 2021 года

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В 2021 году стало известно, что роман Тины Кароль с Даном Баланом придумал Завадюк, а Виталий Кличко признался, что по-прежнему женат, хотя и живет с женой в разных странах
В 2021 году стало известно, что роман Тины Кароль с Даном Баланом придумал Завадюк, а Виталий Кличко признался, что по-прежнему женат, хотя и живет с женой в разных странах
Фото: danbalan / Instagram, Віталій Кличко / Facebook

В последние дни 2021 года издание "ГОРДОН" предлагает в хронологическом порядке вспомнить самые обсуждаемые, резонансные и даже трагические события в украинском шоу-бизнесе, политике и спорте.

Распад "НеАнгелов"

4 марта украинский шоу-бизнес взорвала новость о том, что продюсируемая Юрием Никитиным группа "НеАнгелы" распалась". Первой об этом сообщила участница дуэта Слава Каминская. За несколько месяцев до этого певица публично говорила, что задумывается о том, чтобы начать сольную карьеру.

После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая – она стала выступать под псевдонимом Viktoria.

Никитин, комментируя распад коллектива, заявил, что дуэт прекращает давать концерты, но будет выступать на корпоративах.

О том, что это невозможно, стало ясно в ноябре, когда певица Вика обвинила Каминскую в многолетнем буллинге и рукоприкладстве. В ответ Каминская назвала бывшую коллегу по дуэту "тупицей, заявив, что также была объектом буллинга с ее стороны.

Фото: neangely.official / Instagram
Фото: neangely.official / Instagram

Признание Завадюка о фальшивом романе Тины Кароль с Даном Баланом ради рейтингов

В начале мая продюсер шоу "Голос країни" и "Танцы со звездами" на "1+1" Владимир Завадюк во время публичного выступления на закрытом мероприятии заявил, что романтические отношения между тренерами девятого и 10-го сезонов шоу, певицей Тиной Кароль и молдавским певцом Даном Баланом были придуманы им ради рейтинга.

"История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале "1+1". Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется. История стала настолько легендарной, настолько интересной, настолько завораживающей, что даже Дан и Тина сами в нее поверили", – заявил со сцены Завадюк.

Вскоре после этого он заявил, что не совсем удачно подобрал слова и выразил всего лишь свое видение ситуации, а также извинился перед Даном Баланом и Тиной Кароль. "Я стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на моих глазах во время съемок шоу "Голос країни" и в экранах многомиллионной аудитории телезрителей. И не раз говорил, что замечал симпатию между Тиной и Даном", – подчеркнул он.

На заявление продюсера спустя несколько дней первым отреагировал Дан Балан.

"А в чем обман? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской. То, что вы видели в эфирах "Голоса", – это была искренняя симпатия, а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман. А то, что заявлял продюсер "Голоса" про "придуманную историю", – он имел в виду, что изначально придумал, что для шоу было бы хорошо, если у нас появилась бы "романтическая связь", и подталкивал нас к этому, а в конечном итоге на самом деле получилась искренняя симпатия, что все и заметили в эфирах без никакого обмана. В общем, я посчитал нужным это разъяснить", – написал артист.

Последней на заявление Завадюка отреагировала Тина Кароль.

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренни, и это наша история. Как будет дальше – это наш secret paradise", – написала артистка.

Фото: danbalan / Instagram
Фото: danbalan / Instagram

Триумф Go-A после "Евровидения 2021"

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. И хотя этногруппа Go-A, приехавшая на конкурс от Украины с песней Shum, заняла только пятое место на конкурсе, а победителями стала группа Måneskin из Италии, участие в конкурсе сделало украинцев всемирно знаменитыми – после "Евровидения" коллектив выступил с концертами во многих европейских странах, их гонорары выросли "процентов на 300", а номер на сцене "Евровидения 2021" вошел в десятку самых просматриваемых видео на YouTube-канале этого песенного конкурса. На данный момент его посмотрели более 23 млн раз.

В августе стало известно, что Go-A выиграла конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя "Евровидения" Wiwibloggs сразу в двух номинациях: "Лучшая сценическая постановка" и "Лучшее использование реквизита".

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Смерть Чапкиса

13 июня на 92-м году жизни умер легендарный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Григорий Чапкис. Его похоронили 18 июня на Байковом кладбище в Киеве. По словам сына хореографа, проживающего в США танцора Грега Чапкиса, причиной смерти его отца стал преклонный возраст артиста.

Из украинских знаменитостей проститься с Чапкисом пришли только певица Камалия с мамой, танцовщик Дмитрий Дикусар и хореограф Илона Гвоздева.

Фото: gregchapkis / Instagram Больше читайте тут: https://gordonua.com/bulvar/news/ya-tak-skuchayu-po-tebe-papa-greg-chapkis-pokazal-mogilu-otcu-pohoronennogo-na-baykovom-kladbishche-1576239.html
Фото: gregchapkis / Instagram

Wellboy – новая звезда украинского шоу-бизнеса

25 июня в украинском шоу-бизнесе появился новый артист – продюсируемый экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем бывший участник шоу "Х-фактор" на СТБ из села Грунь Сумской области Антон Вельбой под сценическим псевдонимом Wellboy презентовал клип на украиноязычную песню "Гуси", который на момент написания этой публикации посмотрели уже более 16 млн раз.

Спустя четыре месяца после премьеры "Гусей" артист выпустил новый клип на трек "Вишні", который за два дня посмотрели более 1 млн раз.

ВИДЕО
Видео: Anton Wellboy / YouTube

Каминг-аут Melovin

5 июля украинский певец Melovin, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, совершил каминг-аут – он заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ.

Этот момент не был показан в прямом эфире канала М1, который транслировал выступления участников фестиваля. Позже на M1 объяснили, что не показали каминг-аут артиста, так как не были предупреждены и не могли изменить сетку вещания.

Спустя время артист признался, что после совершения каминг-аута получил много угроз в директ своего Instagram. При этом, по словам певца, родители восприняли его заявление о бисексуальности нормально.

Лавандовая свадьба Свитолиной

Не менее обсуждаемым событием в украинском шоу-бизнесе стала свадьба теннисистки Элины Свитолиной, которая 16 июля в Швейцарии вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Сама спортсменка назвала это событие чудом. "То, что удалось сыграть свадьбу в условиях "ковидных" ограничений, – это невероятно. То, что обе семьи смогли присутствовать, – это тоже невероятно", – призналась она.

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу, но уже 3 апреля Монфис сделал Свитолиной предложение.

Свадьба теннисистки проходила в лавандовом стиле – невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, жених – в строгом фиолетовом костюме.

https://www.facebook.com/julian.svitolin/posts/4404700732908212

Слухи о разводе мэра Кличко

В сентябре проживающий много лет отдельно от своей жены Натальи Кличко мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слухи об их разводе.

"Если мы будем разводиться, мы обязательно сообщим об этом", – заявил он.

Кличко не афиширует личную жизнь и редко упоминает о своей жене. Он также избегает ответов на вопрос, как им с женой удается сохранить брак на расстоянии – Наталья Кличко долгие годы живет в Германии, где занимается карьерой певицы.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Теги: Элина Свитолина, свадьба, скандал, Григорий Чапкис, Go-A, Евровидение 2021, Владимир Завадюк, Wellboy
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