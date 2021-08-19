"Евровидение" не заканчивается никогда". Группа Gо-A выиграла Vision Music Awards в двух номинациях

"Евровидение" не заканчивается никогда! Мы выиграли конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя "Евровидения" Wiwibloggs сразу в двух номинациях: "Лучшая сценическая постановка" и "Лучшее использование реквизита". Мы очень благодарны всей команде, которая работала над постановкой", – говорится в сообщении.

Контекст:

В 2020 году группа Go-A стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020". После того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на "Евровидении 2021". Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая 2021 года в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, представлявшая Украину, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.