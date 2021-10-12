"Я так скучаю по тебе, папа". Грег Чапкис показал могилу отца

Грег Чапкис (справа): Я знаю, что ты здесь, рядом со мной на каждом этапе пути Фото: gregchapkis / Instagram

Также Грег Чапкис посетил могилу отца, который похоронен на Байковом кладбище. Об этом Грег Чапкис сообщил в Instagram, разместив фото, сделанное на кладбище.

"Почти год назад ты сидел рядом со мной на шоу "Танцы со звездами" и я был так счастлив, папа. Теперь тебя нет с нами, но я вернулся, чтобы продолжить созданное тобой наследие семьи Чапкисов. Я так скучаю по тебе, папа, я знаю, что ты здесь, рядом со мной на каждом этапе пути и я не собираюсь тебя подводить", – написал Грег Чапкис.

Фото: gregchapkis / Instagram