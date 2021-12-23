Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе

В своем ролике Dantes повторяет все слова и жесты певицы Viktoria, отрезая кусок от торта с ее изображением. В комментарии к ролику певец процитировал слова Каминской, отреагировавшей тогда на поступок Viktoria.
"С любовью, ваш Дантес. И да. Уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?" – добавил от себя артист.
"Вова. Ты играешь лучше! Станиславскому стало чуточку легче", – отреагировала на ролик Каминская.
Певица Viktoria от комментариев пока что воздержалась.
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В ноябре певица Viktoria разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги Славы Каминской. После этого певица дала интервью YouTube-каналу Dorotye, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.
Каминская в интервью ведущему Славе Демину отказалась комментировать заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была на последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь". После скандала обе артистки презентовали свои новые клипы.