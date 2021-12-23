Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе

Dantes – певице Viktoria: у. Хайпа навела, но в плюс ли он? Фото: vladimirdantes / Instagram

В своем ролике Dantes повторяет все слова и жесты певицы Viktoria, отрезая кусок от торта с ее изображением. В комментарии к ролику певец процитировал слова Каминской, отреагировавшей тогда на поступок Viktoria.

"С любовью, ваш Дантес. И да. Уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?" – добавил от себя артист.

"Вова. Ты играешь лучше! Станиславскому стало чуточку легче", – отреагировала на ролик Каминская.

Певица Viktoria от комментариев пока что воздержалась.