"Как бывший солдат я готов". Кличко заявил, что будет воевать на передовой в случае нападения России

"Наш восточный сосед недоволен нашим решением стать частью европейской семьи. Мы не хотим возвращаться обратно в СССР. Мы были в СССР и видим свое будущее в составе европейской семьи. Мистер Путин с этим не согласен. У них есть идея восстановить Советский Союз, но мы не хотим возвращаться в СССР. Мы видим свое будущее в качестве свободной демократической страны", – сказал он.

По словам Кличко, как бывший офицер он провел много времени в армии.

"Как бывший солдат я готов защищать свою страну, охранять независимость и территориальную целостность Украины. Сражался бы я? Да, конечно, на передовой", – добавил мэр Киева.