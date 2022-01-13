Кличко заявил на CNN, что Украина видит свое будущее в демократической Европе, а Путин стремится возродить Советскую империю

"В 2014 году Украина избрала европейский путь развития. Россия и [президент России Владимир] Путин недовольны этим решением, потому что его идея – возродить Советскую империю. Мы не хотим возвращения в Советский Союз. Мы видим свое будущее как европейская демократическая страна. Это причина происходящего", – заявил Кличко.

Он отметил, что украинцы, в частности, столичная власть, готовятся ко всем сценариям развития событий.

"Мы озабочены военными силами на границе Украины. Мы не знаем, готовится ли Россия к вторжению в нашу страну, или это просто "игра мышцами" со стороны РФ. Конечно, мы не знаем планов, но готовимся к любому сценарию", – объяснил лидер партии УДАР.

Накануне Кличко заявил, что помощь западных партнеров в усилении обороноспособности Украины, развитии ее энергетической независимости и экономической устойчивости – это тот минимум, который нужен для того, чтобы Россия поняла высокую цену вторжения в Украину.