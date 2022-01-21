В Украине продолжает расти суточный прирост новых случаев СOVID-19, заболевших 20 января – больше 20 тыс.

Среди заболевших – 2464 ребенка, 429 медработников.
Выздоровело 4486 человек, попали в больницу 2226 человек, умерло из-за болезни – 150.
Днем ранее, 19 января за сутки выявили 18 479 новых случаев заболевания СOVID-19, это было наибольшее суточное число заболевших за два месяца. 20 января в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.
18 января 2022 года в стране зафиксировали 12 815 новых инфицирований, 17 января – 8558, 16 января – 5072 новых случая.
За все время пандемии в Украине заболело 3 819 538 человек, выздоровело 3 576 268 человек, летальных исходов – 98 993.
По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в четверг в Ивано-Франковской области (2427).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. "Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – сказал он.