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Наличие антител к коронавирусу не означает, что в организме полностью сформировался иммунитет – Кузин

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Кузин: Существует много исследований, которые показывают, что вакцинация защищает от тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни
Кузин: Существует много исследований, которые показывают, что вакцинация защищает от тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни
Фото: uacrisis.org

Наличие антител к коронавирусу не означает, что в организме человека полностью сформировался иммунитет к инфекции. Об этом в Facebook 20 января заявил замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Многие частные лаборатории предлагают клиентам определить наличие антител к COVID-19. Некоторые даже отмечают, что это следует делать перед прививкой от COVID-19, ведь так якобы можно сделать выводы о своем иммунитете к коронавирусу. Вынужден опровергнуть, ведь наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19. Также их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен, ведь антитела – не единственное звено иммунной защиты", – заявил Кузин.

Он отметил, что тест на антитела может показать только, что человек болел COVID-19 или вакцинирован.

"Пока неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту. У многих из переболевших COVID-19 вообще не обнаружили антител. В то же время, кроме антител, бороться с инфекцией помогают и другие агенты. Речь идет о Т-лимфоцитах, или Т-клетках. Они играют немаловажную роль в формировании иммунной защиты. Антитела в первую очередь не дают вирусу проникнуть в клетку. Если ему это удастся, то в борьбу вступают Т-лимфоциты. Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител", – написал главный санврач.

Кузин также отметил, что факт перенесенной болезни не гарантирует, что человек не заболеет повторно.

"Но если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно. Пока нет научных исследований, которые могли бы точно сказать, что конкретный титр антител защитит человека от повторного инфицирования или риска тяжелого течения. В то же время существует много исследований, которые показывают, что вакцинация защищает от тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни", – заявил он.

Главный санврач также указал, что на основании результатов теста на антитела нельзя сформировать сертификат о выздоровлении от COVID-19.

https://www.facebook.com/i.kuzin.moz/posts/238284811821170

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Минздрава, с начала эпидемии в Украине подтвердили 3,8 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 98,8 тыс. пациентов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин
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