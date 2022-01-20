Школы в Черновицкой области из-за новой волны COVID-19 отправили на дистанционное обучение

Онлайн-занятия в учебных заведениях региона будут длиться две недели, отметили в Черновицкой ОГА Фото: bukoda.gov.ua

За последнюю неделю в регионе подтвердили 3268 случаев COVID-19, из них 272 – среди детей, что в четыре раза больше количества детей, заболевших на предыдущей неделе, рассказала главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.

Отмечается, что решение о введении дистанционного обучения в учебных заведениях региона приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Онлайн-занятия будут длиться две недели. Это касается школ, лицеев, училищ, техникумов, колледжей, а также художественных, музыкальных и спортивных школ, секций и заведений высшего образования в Черновицкой области. В то же время детсады и специальные учебные заведения прекращать работу не будут", – говорится в сообщении.

По словам замдиректора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук, которую цитирует пресс-центр облгосадминистрации, вспышка заболеваемости COVID-19 в области связана с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил 20 января, что в Украине началась вспышка СOVID-19, эпицентром которой является Западная Украина.

"Наиболее осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", – подчеркнул глава Минздрава.