Школы в Черновицкой области из-за новой волны COVID-19 отправили на дистанционное обучение

За последнюю неделю в регионе подтвердили 3268 случаев COVID-19, из них 272 – среди детей, что в четыре раза больше количества детей, заболевших на предыдущей неделе, рассказала главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.
Отмечается, что решение о введении дистанционного обучения в учебных заведениях региона приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Онлайн-занятия будут длиться две недели. Это касается школ, лицеев, училищ, техникумов, колледжей, а также художественных, музыкальных и спортивных школ, секций и заведений высшего образования в Черновицкой области. В то же время детсады и специальные учебные заведения прекращать работу не будут", – говорится в сообщении.
По словам замдиректора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук, которую цитирует пресс-центр облгосадминистрации, вспышка заболеваемости COVID-19 в области связана с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил 20 января, что в Украине началась вспышка СOVID-19, эпицентром которой является Западная Украина.
"Наиболее осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", – подчеркнул глава Минздрава.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине выявили почти 3,8 млн случаев COVID-19 (18 479 – за сутки 19 января), умерло около 98,8 тыс. человек.
В октябре 2021 года Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.
В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января 2022 года главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. "Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – сказал он.
19 января в Украине подтвердили наибольшее за последние два месяца число новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, в Черновицкой области выявили 694 случая COVID-19, сообщил пресс-центр Минздрава.