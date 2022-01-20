Установлен новый мировой рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом

В мире подтвердили более 336 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

Предыдущий рекорд продержался восемь дней – 12 января на планете подтвердили 3,5 млн новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в мире, по подсчетам ВОЗ, зарегистрировали 336,8 млн инфицирований коронавирусом.

Скриншот: covid19.who.int

Пятерка стран – лидеров по числу подтвержденных инфицирований коронавирусом выглядит так:

США – 67,4 млн; Индия – 38,2 млн; Бразилия – 23,2 млн; Великобритания – 15,5 млн; Франция – 14,8 млн.

За последние 24 часа в мире скончался 8741 пациент с COVID-19, с начала пандемии – 5,56 млн.