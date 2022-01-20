Установлен новый мировой рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом

Предыдущий рекорд продержался восемь дней – 12 января на планете подтвердили 3,5 млн новых случаев COVID-19.
Всего с начала пандемии в мире, по подсчетам ВОЗ, зарегистрировали 336,8 млн инфицирований коронавирусом.
Пятерка стран – лидеров по числу подтвержденных инфицирований коронавирусом выглядит так:
За последние 24 часа в мире скончался 8741 пациент с COVID-19, с начала пандемии – 5,56 млн.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, которое произошло в конце 2021 года, связывают с распространением более заразного штамма коронавируса "Омикрон".