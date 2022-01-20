В Чехии умерла специально заразившаяся коронавирусом 57-летняя певица. Сын артистки обвинил в смерти матери антиваксеров

По его словам, мать не была привита от коронавируса, но решила остаться с ним и его отцом в одном доме, когда они заразились на Рождество. При этом Ян Рек отметил, что они с отцом заболели уже после полной вакцинации.
Сын Горки признался, что его мать планировала переболеть COVID-19, чтобы получить соответствующий пропуск и иметь возможность посещать общественные мечта.
14 января Горка на своей странице в Facebook написала, что уже здорова.
"Значит, теперь будут театры, сауна, концерты. И срочно немного моря", – сообщила она.
16 января, по словам Река, мать собралась выйти на прогулку, но внезапно ощутила боль в спине. Спустя 10 минут после этого артистки не стало. В публикации отмечается, что она задохнулась.
В комментарии изданию сын певицы подчеркнул, что его мать не была сторонницей "конспирологических теорий о вакцинах и происхождении вируса", но считала, что лучше переболеть, чем делать прививку.
В комментарии чешскому радио iRozhlas.cz сын певицы, пишет The Guardian, обвинил в смерти матери антиваксеров. По его словам, именно они убедили артистку не вакцинироваться.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". 18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине. По состоянию на 21 декабря штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" подтвердили в 106 странах.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заболели 2,7 млн человек, почти 37 тыс. пациентов умерли.