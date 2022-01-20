В Чехии умерла специально заразившаяся коронавирусом 57-летняя певица. Сын артистки обвинил в смерти матери антиваксеров

Горка за два дня до смерти написала, что уже выздоровела от COVID-19 Фото: Hanka Horká / Facebook

По его словам, мать не была привита от коронавируса, но решила остаться с ним и его отцом в одном доме, когда они заразились на Рождество. При этом Ян Рек отметил, что они с отцом заболели уже после полной вакцинации.

Сын Горки признался, что его мать планировала переболеть COVID-19, чтобы получить соответствующий пропуск и иметь возможность посещать общественные мечта.

14 января Горка на своей странице в Facebook написала, что уже здорова.

"Значит, теперь будут театры, сауна, концерты. И срочно немного моря", – сообщила она.

16 января, по словам Река, мать собралась выйти на прогулку, но внезапно ощутила боль в спине. Спустя 10 минут после этого артистки не стало. В публикации отмечается, что она задохнулась.

В комментарии изданию сын певицы подчеркнул, что его мать не была сторонницей "конспирологических теорий о вакцинах и происхождении вируса", но считала, что лучше переболеть, чем делать прививку.

В комментарии чешскому радио iRozhlas.cz сын певицы, пишет The Guardian, обвинил в смерти матери антиваксеров. По его словам, именно они убедили артистку не вакцинироваться.