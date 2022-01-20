Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2022
 
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В Чехии умерла специально заразившаяся коронавирусом 57-летняя певица. Сын артистки обвинил в смерти матери антиваксеров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Горка за два дня до смерти написала, что уже выздоровела от COVID-19
Горка за два дня до смерти написала, что уже выздоровела от COVID-19
Фото: Hanka Horká / Facebook

57-летняя солистка чешской группы Asonance Гана Горка скончалась 16 января в своем доме после того, как умышленно заразилась коронавирусом от членов своей семьи. Об этом 19 января сообщил телеканал BBC со ссылкой на заявление сына певицы Яна Река.

По его словам, мать не была привита от коронавируса, но решила остаться с ним и его отцом в одном доме, когда они заразились на Рождество. При этом Ян Рек отметил, что они с отцом заболели уже после полной вакцинации.

Сын Горки признался, что его мать планировала переболеть COVID-19, чтобы получить соответствующий пропуск и иметь возможность посещать общественные мечта.

14 января Горка на своей странице в Facebook написала, что уже здорова.

начит, теперь будут театры, сауна, концерты. И срочно немного моря", – сообщила она.

16 января, по словам Река, мать собралась выйти на прогулку, но внезапно ощутила боль в спине. Спустя 10 минут после этого артистки не стало. В публикации отмечается, что она задохнулась.

В комментарии изданию сын певицы подчеркнул, что его мать не была сторонницей "конспирологических теорий о вакцинах и происхождении вируса", но считала, что лучше переболеть, чем делать прививку.

В комментарии чешскому радио iRozhlas.cz сын певицы, пишет The Guardian, обвинил в смерти матери антиваксеров. По его словам, именно они убедили артистку не вакцинироваться.

https://www.facebook.com/hanka.horka.3/posts/10219400574394501

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". 18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине. По состоянию на 21 декабря штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" подтвердили в 106 странах.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заболели 2,7 млн человек, почти 37 тыс. пациентов умерли.

Теги: Чехия, вакцинация, семья, певица, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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