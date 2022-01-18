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ПОЛИТИКА

В российском СИЗО, где сидят украинские политзаключенные, произошла вспышка коронавируса и чесотки — Денисова

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Людмила Денисова считает, что для освобождения украинских политзаключенных международное сообщество должно усилить давление на Россию
Людмила Денисова считает, что для освобождения украинских политзаключенных международное сообщество должно усилить давление на Россию
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В следственном изоляторе российского Ростова-на-Дону, где незаконно удерживают 33 украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса. Кроме COVID-19, у заключенных также обнаружили чесотку. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен, ссылаясь на информацию адвоката украинцев, отметила, что причиной болезней стало нарушение санитарных норм. 

"Впрочем, обращения остаются без соответствующего реагирования. Кроме того, от адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья", – сказала Денисова.

Она добавила, что такие действия являются грубым нарушением международных правил поведения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН (ЭКОСОС).

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой оказать соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и подкомитета ООН по вопросам предотвращения пыток от 25 марта 2020 года, а также профессиональную врачебную помощь, в соответствии с положениями стандартных правил поведения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН и закона РФ №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", – написала омбудсмен.

Денисова также обратила внимание на то, что поддержка граждан Украины со стороны международного сообщества и усиление давления на страну-оккупанта РФ являются крайне важными для освобождения всех украинских политзаключенных.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/468892521258692

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 16 апреля 2020 года. Боевики "ЛНР" передали Украине 11 граждан, а забрали четырех. По данным сепаратистских СМИ, еще четыре человека, которых Украина должна была передать боевикам, отказались от обмена.

18 января Денисова сообщила, что в России и оккупированном Крыму по политическим и религиозно мотивированным обвинениям преследуют 130 граждан Украины.121 человек находится в заключении, из них 15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории РФ, еще девятерых лишили права на свободу передвижения. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные 45 находятся под судом и следствием.

Теги: Россия, СИЗО, Людмила Денисова, политзаключенные, коронавирус
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