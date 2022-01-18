В российском СИЗО, где сидят украинские политзаключенные, произошла вспышка коронавируса и чесотки — Денисова

Людмила Денисова считает, что для освобождения украинских политзаключенных международное сообщество должно усилить давление на Россию Фото: Людмила Денісова / Facebook

Омбудсмен, ссылаясь на информацию адвоката украинцев, отметила, что причиной болезней стало нарушение санитарных норм.

"Впрочем, обращения остаются без соответствующего реагирования. Кроме того, от адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья", – сказала Денисова.

Она добавила, что такие действия являются грубым нарушением международных правил поведения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН (ЭКОСОС).

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой оказать соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и подкомитета ООН по вопросам предотвращения пыток от 25 марта 2020 года, а также профессиональную врачебную помощь, в соответствии с положениями стандартных правил поведения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН и закона РФ №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", – написала омбудсмен.

Денисова также обратила внимание на то, что поддержка граждан Украины со стороны международного сообщества и усиление давления на страну-оккупанта РФ являются крайне важными для освобождения всех украинских политзаключенных.