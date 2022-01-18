Украинцу Уткину, которого незаконно удерживают в ОРДЛО, нужно неотложное лечение – Денисова

"19 мая 2018 года Виктор поехал из Волновахи к родной сестре во временно оккупированный Донецк и во время пересечения блокпоста "Еленовка" был задержан представителями оккупационной администрации. Сначала Виктора держали в тюрьме так называемого министерства госбезопасности "ДНР", где он подвергся бесчеловечным пыткам", – заявила она.

Денисова сообщила, что в марте 2020 года "верховный суд ДНР" приговорил Уткина к 13 годам лишения свободы по обвинению в "шпионаже".

"В настоящее время Виктор находится в исправительной колонии №32 в Макеевке без надлежащего медицинского обеспечения и питания. У него – хроническая болезнь Боткина, проблемы с позвоночником. Кроме того, имплантированы искусственные хрусталики в глазах, что требует постоянного профилактического осмотра и лечения. Виктор постоянно нуждается в лекарстве для улучшения мозгового кровообращения, снижения давления, противогрибковых медикаментах, а также в лечении стоматолога", – написала она.

Омбудсмен сообщила, что до карантина Уткина несколько раз в месяц имела возможность посещать сестра, но в связи с противоэпидемическими мерами количество свиданий сократили.

"Таким образом, Виктор не получает жизненно необходимых лекарств, а состояние его здоровья ухудшается. В условиях исправительного учреждения ему не предоставляется медицинская помощь", – заявила Денисова.

Она отметила, что действия оккупантов в отношении Уткина являются нарушением норм украинского законодательства и международного права.

"Обращаюсь к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине – срочно посетить Виктора Уткина, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи и обсуждения вопроса о его освобождении по состоянию здоровья. Учитывая критическое состояние здоровья Виктора Уткина, требую немедленного его освобождения!" – заявила омбудсмен.