Украинцу Уткину, которого незаконно удерживают в ОРДЛО, нужно неотложное лечение – Денисова

"19 мая 2018 года Виктор поехал из Волновахи к родной сестре во временно оккупированный Донецк и во время пересечения блокпоста "Еленовка" был задержан представителями оккупационной администрации. Сначала Виктора держали в тюрьме так называемого министерства госбезопасности "ДНР", где он подвергся бесчеловечным пыткам", – заявила она.
Денисова сообщила, что в марте 2020 года "верховный суд ДНР" приговорил Уткина к 13 годам лишения свободы по обвинению в "шпионаже".
"В настоящее время Виктор находится в исправительной колонии №32 в Макеевке без надлежащего медицинского обеспечения и питания. У него – хроническая болезнь Боткина, проблемы с позвоночником. Кроме того, имплантированы искусственные хрусталики в глазах, что требует постоянного профилактического осмотра и лечения. Виктор постоянно нуждается в лекарстве для улучшения мозгового кровообращения, снижения давления, противогрибковых медикаментах, а также в лечении стоматолога", – написала она.
Омбудсмен сообщила, что до карантина Уткина несколько раз в месяц имела возможность посещать сестра, но в связи с противоэпидемическими мерами количество свиданий сократили.
"Таким образом, Виктор не получает жизненно необходимых лекарств, а состояние его здоровья ухудшается. В условиях исправительного учреждения ему не предоставляется медицинская помощь", – заявила Денисова.
Она отметила, что действия оккупантов в отношении Уткина являются нарушением норм украинского законодательства и международного права.
"Обращаюсь к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине – срочно посетить Виктора Уткина, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи и обсуждения вопроса о его освобождении по состоянию здоровья. Учитывая критическое состояние здоровья Виктора Уткина, требую немедленного его освобождения!" – заявила омбудсмен.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.
В декабре представитель Донецкой области в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.
По данным омбудсмена на 28 июня 2021 года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживали 405 граждан Украины.