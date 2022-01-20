Кабмин Украины подписал соглашение о сотрудничестве с Европейским бюро ВОЗ

Соглашение между правительством Украины и ВОЗ подписали Денис Шмыгаль и Ханс Клюге Фото: kmu.gov.ua

Соглашение подписано на встрече в Киеве премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и директора Европейского регионального бюро Ханса Клюге. Документ предусматривает обмен информацией о медицинских изделиях для диагностики in vitro (технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся вне живого организма), необходимых для предотвращения возникновения и распространения, локализации и ликвидации вспышек, эпидемий и пандемий коронавируса.

Шмыгаль отметил, что подписанный документ определяет многие вызовы, с которыми Украина сталкивается в системе здравоохранения, а цель соглашения – сохранение здоровья украинцев.

Клюге подчеркнул, что новое соглашение – важный шаг к дальнейшему укреплению системы здравоохранения Украины и внедрению текущих реформ в этой области.