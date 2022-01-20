ВОЗ считает ограничение на поездки неэффективной мерой борьбы с COVID-19

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендует не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок Фото: depositphotos.com

"Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения варианта "Омикрон", ограничить его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени", – говорится в сообщении.

Также среди рекомендаций комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ есть пункт, в котором организация призывает не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок как главного условия их осуществления с учетом ограниченного глобального доступа и несправедливого распределения вакцин от коронавируса.

"Странам следует рассмотреть рискориентированный подход к облегчению международных поездок путем отмены или изменения мер, таких как требования по тестированию и/или карантину, когда это уместно, согласно руководству ВОЗ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ВОЗ считают, что меры в отношении поездок (например, ношение маски, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и не допускать финансового бремени для лиц, совершающих международные поездки.