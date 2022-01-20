ВОЗ считает ограничение на поездки неэффективной мерой борьбы с COVID-19

"Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения варианта "Омикрон", ограничить его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени", – говорится в сообщении.
Также среди рекомендаций комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ есть пункт, в котором организация призывает не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок как главного условия их осуществления с учетом ограниченного глобального доступа и несправедливого распределения вакцин от коронавируса.
"Странам следует рассмотреть рискориентированный подход к облегчению международных поездок путем отмены или изменения мер, таких как требования по тестированию и/или карантину, когда это уместно, согласно руководству ВОЗ", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ВОЗ считают, что меры в отношении поездок (например, ношение маски, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и не допускать финансового бремени для лиц, совершающих международные поездки.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через шесть-восемь недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".
В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря.
В Национальной академии наук Украины считают, что на прошлой неделе Украина вошла в новую волну распространения COVID-19, которая в том числе связана с заразностью "Омикрона".