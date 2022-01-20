ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

ВОЗ считает ограничение на поездки неэффективной мерой борьбы с COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендует не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок
Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендует не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок
Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения считает ограничения на путешествия или международные перелеты неэффективной мерой в борьбе с распространением штамма коронавируса "Омикрон". В связи с этим ВОЗ советует отменить или ослабить ограничения на международные поездки. Об этом говорится во временных рекомендациях комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, опубликованных 19 января пресс-службой организации.

"Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения варианта "Омикрон", ограничить его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени", – говорится в сообщении.

Также среди рекомендаций комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ есть пункт, в котором организация призывает не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок как главного условия их осуществления с учетом ограниченного глобального доступа и несправедливого распределения вакцин от коронавируса.

"Странам следует рассмотреть рискориентированный подход к облегчению международных поездок путем отмены или изменения мер, таких как требования по тестированию и/или карантину, когда это уместно, согласно руководству ВОЗ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ВОЗ считают, что меры в отношении поездок (например, ношение маски, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и не допускать финансового бремени для лиц, совершающих международные поездки.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через шесть-восемь недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".

В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря.

В Национальной академии наук Украины считают, что на прошлой неделе Украина вошла в новую волну распространения COVID-19, которая в том числе связана с заразностью "Омикрона".

Теги: туризм, путешествия, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
"Красива жінка незаміжня", "Вот когда-то повезло Dzidzio – видеть эту обнаженную красавицу". Slavia засветила голую грудь на Кубе
"Красива жінка незаміжня", "Вот когда-то повезло Dzidzio – видеть эту обнаженную красавицу". Slavia засветила голую грудь на Кубе
"Ох, Кристи, ты попала. Дальше будет тяжелее". Асмус призналась, что не может справиться с пагубной зависимостью и попросила о помощи
"Ох, Кристи, ты попала. Дальше будет тяжелее". Асмус призналась, что не может справиться с пагубной зависимостью и попросила о помощи
  "Надо проверять, что там происходит с "нижним братом". Помыть, подмыть". Усик рассказал о половом воспитании своих сыновей
  "Надо проверять, что там происходит с "нижним братом". Помыть, подмыть". Усик рассказал о половом воспитании своих сыновей
"Горько молодым трижды". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала романтическое фото с женихом
"Горько молодым трижды". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала романтическое фото с женихом
"Слишком много препятствий встретили на пути". Музыканты группы "Тартак" объявили о распаде коллектива
"Слишком много препятствий встретили на пути". Музыканты группы "Тартак" объявили о распаде коллектива
"Сиськи", "Хорошо с этими висюльками", "Все на виду". 44-летняя Чехова в бикини показала голую грудь
"Сиськи", "Хорошо с этими висюльками", "Все на виду". 44-летняя Чехова в бикини показала голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова задрала платье и подняла ноги перед камерой (169763)
2
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (137009)
3
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (87458)
4
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (57168)
5
"Два шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила голую грудь (51910)
6
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (51658)
7
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (50274)
8
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой (47133)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS