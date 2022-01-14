ВОЗ призвала беременных участвовать в испытаниях новых вакцин от коронавируса

"Мы призываем беременных женщин участвовать в клинических испытаниях новых методов лечения и вакцин. К счастью, передача инфекции от матери к ребенку внутриутробно или во время родов очень редка, и в грудном молоке не было выявлено активного вируса. Мы также обеспокоены сообщениями из некоторых стран о женщинах, которые были разлучены со своими новорожденными детьми, что является ненужным и может нанести вред здоровью и благополучию новорожденных в первые критические дни после рождения", – сказал глава ВОЗ.





Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 14 января сделали более 9,6 млрд прививок от COVID-19. Вакцинация началась в 184 странах мира. Лидером по количеству введенных доз является материковый Китай (2,91 млрд доз, полностью вакцинированы 86,8% населения).

В ООН заявляли в октябре прошлого года, что хотят привить против коронавируса 40% населения мира до конца 2021 года, и 70% к середине 2022-го года.