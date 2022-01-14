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ВОЗ призвала беременных участвовать в испытаниях новых вакцин от коронавируса

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Передача инфекции от матери к ребенку внутриутробно или во время родов очень редка, отметил Гебрейесус
Передача инфекции от матери к ребенку внутриутробно или во время родов очень редка, отметил Гебрейесус
Фото: EPA

Беременные не подвергаются более высокому риску заражения коронавирусом, но в случае инфицирования у них возможен риск более тяжелого течения заболевания, поэтому важно, чтобы они во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Об этом 12 января на брифинге для СМИ заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Мы призываем беременных женщин участвовать в клинических испытаниях новых методов лечения и вакцин. К счастью, передача инфекции от матери к ребенку внутриутробно или во время родов очень редка, и в грудном молоке не было выявлено активного вируса. Мы также обеспокоены сообщениями из некоторых стран о женщинах, которые были разлучены со своими новорожденными детьми, что является ненужным и может нанести вред здоровью и благополучию новорожденных в первые критические дни после рождения", – сказал глава ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 14 января сделали более 9,6 млрд прививок от COVID-19. Вакцинация началась в 184 странах мира. Лидером по количеству введенных доз является материковый Китай (2,91 млрд доз, полностью вакцинированы 86,8% населения).

В ООН заявляли в октябре прошлого года, что хотят привить против коронавируса 40% населения мира до конца 2021 года, и 70% к середине 2022-го года.

Теги: ВОЗ, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, беременность, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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