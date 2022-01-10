В Украине установили рекорд по самому массовому исполнению колядки "Нова радість стала"

"Сегодня установили рекорд – самое массовое исполнение колядки "Нова радість стала". Категория рекорда – искусство. Зафиксировали 4471 участника. Считали по формулярам в кассах, где записывались люди, которые приходили на мероприятие", – рассказала Общественному эксперт Книги рекордов Украины Татьяна Розвадовская.

Она сообщила, что предыдущий рекорд был установлен в 2017 году. Тогда в Дрогобыче Львовской области в унисон заколядовали 828 человек. Также есть рекорд по самому массовому исполнению "Щедрика" – 3500 человек.

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