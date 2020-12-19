Военный оркестр США поздравил украинцев с праздниками и спел "Щедрик". Видео
Оркестр военно-воздушных сил США поздравил украинцев с праздниками и исполнил песню "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича. Видео опубликовано 19 декабря в YouTube на канале посольства США в Украине. Подполковник, руководитель оркестра ВВС США в Европе Кристина Мур Уррутия заявила, что США желают всем мира и радости. Оркестр исполнил "Щедрик" в знак чествования американо-украинского партнерства, заявила она. Подполковник заявила, что у Украины нет лучшего партнера, чем США, которые поддерживают усилия страны в отстаивании суверенитета и территориальной целостности.
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