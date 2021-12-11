"Начнется в Киеве, чтобы отправиться в путешествие по миру". МИД Украины запускает масштабную кампанию "Щедрик"

Колядка "Щедрик" стала символом рождественских праздников по всему миру и инструментом украинской дипломатии, отметили в МИД Фото: Щедрик: магія Різдва / Shchedryk: celebrating Christmas magic / Facebook

В МИД напомнили, что 105 лет назад в Киеве впервые прозвучала песня "Щедрик" – "украинская мелодия, ставшая символом рождественских праздников по всему миру и инструментом украинской дипломатии тех времен". Она звучала в лучших концертных залах Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Польше, Испании.

Кроме того, в 2022 году исполняется 100 лет с момента, когда "Щедрик" успешно исполнили на сцене Carnegie Hall в Нью-Йорке, после чего "мировое турне мелодии" продолжилось в Мексике, Бразилии, Аргентине, Уругвае, Кубе и Канаде.

"МИД Украины вместе с партнерами запускает масштабную кампанию "Щедрик: магия Рождества". Она, как и украинский Щедрик, начнется в Киеве, чтобы в следующем году начать путешествие по миру. Уже запланирована реализация кампании в США в 2022 году", – говорится в сообщении.

Так, 18 декабря в 18.00 состоится концерт на Михайловской площади, во время которого прозвучит мелодия "Щедрика", а также другие рождественские колядки и песни в исполнении известных украинских певцов, известных хоров и оркестров.

Кроме того, 18-го (20.00 – 23.00), 19-го (17.00 – 23.00) и 24-25 декабря (17.00 – 23.00) пройдет презентация истории Щедрика с помощью 2D и 3D анимации на здании Дипломатической академии Украины (Михайловская площадь). Будут представлены четыре исторических этапа песни: языческий период и украинский контекст, европейский, американский период и современность.

12-16 января (12.00 – 19.00) состоится мультимедийная инсталляция в Довженко-Центре. "Языком современного искусства с помощью использования звука, проекций, анимаций, кинетических объектов, зрителям будет показана история музыкальной композиции "Щедрик", точки ее пересечения с историей Украины и мировой культурой", – говорится в сообщении.

Вход на все мероприятия свободный с соблюдением действующих карантинных требований.