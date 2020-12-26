Полицейский оркестр исполнил "Щедрик" на Софийской площади в Киеве. Видео
Киевский полицейский оркестр 25 декабря исполнил песню "Щедрик" возле главной елки Украины на Софийской площади в столице. Поздравление киевских правоохранителей обнародовали на странице Национальной полиции в Facebook. Композитор Николай Леонтович написал "Щедрик" в 1901 году. После этого он переписывал песню несколько раз. В своем окончательном виде обработка появилась в 1919 году. "Щедрик" известен во всем мире, на английском языке исполняется под названием Carol of the Bells.
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