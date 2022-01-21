Власти Киева советуют компаниям перевести своих сотрудников на дистанционку

В Киеве за время эпидемии подтверждено 350,5 тыс. заражений коронавирусом Фото: kyivcity.gov.ua

"Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, ведь количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть готовы и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города", – рассказала замглавы КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, поскольку новый штамм коронавируса "Омикрон" очень заразный, особенно в закрытых помещениях, снизить риск инфицирования можно, только соблюдая масочный режим, дистанцию и гигиену рук.

"Кроме того, город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. Если это невозможно, необходимо проветривать помещения как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды – оставаться дома", – подчеркнула замглавы КГГА.