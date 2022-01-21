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КИЕВ

Власти Киева советуют компаниям перевести своих сотрудников на дистанционку

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В Киеве за время эпидемии подтверждено 350,5 тыс. заражений коронавирусом
В Киеве за время эпидемии подтверждено 350,5 тыс. заражений коронавирусом
Фото: kyivcity.gov.ua

Столичные власти рекомендуют работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы из-за увеличения заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, ведь количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть готовы и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города", – рассказала замглавы КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, поскольку новый штамм коронавируса "Омикрон" очень заразный, особенно в закрытых помещениях, снизить риск инфицирования можно, только соблюдая масочный режим, дистанцию и гигиену рук.

"Кроме того, город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. Если это невозможно, необходимо проветривать помещения как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды – оставаться дома", – подчеркнула замглавы КГГА.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Киеве подтверждено 350,5 тыс. заражений коронавирусом и 8,4 тыс. летальных случаев, сообщается на сайте Кличко. За последние сутки подтвердили 1552 случая болезни.

В КГГА добавили, что на 21 января в столичных больницах находятся 743 пациента (в том числе 38 детей) с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 45 (в том числе 13 детей) – с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии 452 пациента. На койках интенсивной реанимации находятся 125 больных. 17 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 83 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 578 больных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, КГГА, болезнь, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Омикрон
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