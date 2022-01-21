С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону

20 января глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что ведомство направило представление на введение в Ивано-Франковской области "красного" уровня эпидопасности, поскольку в области превышены три индикаторных показателя, определенных в постановлении Кабмина об адаптивном карантине.

Главный санврач Ивано-Франковской области Руслан Савчук сообщил, что к резкой вспышке коронавируса привело установление в Ивано-Франковске рекорда Украины по исполнению колядки с участием нескольких тысяч человек.