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С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону

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Ограничения в Ивано-Франковской области введут с 24 января
Ограничения в Ивано-Франковской области введут с 24 января
Фото: depositphotos.com

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение с 24 января перевести Ивано-Франковскую область в "красную" зону карантина. Об этом сообщил в Telegram министр правительства Олег Немчинов.

"Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", – написал он.

При введении "красного" уровня эпидемической опасности запрещаются:

  • работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Также в "красной" зоне учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют "зеленые" COVID-сертификаты.

Ограничения "красного" уровня не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленых" COVID-сертификатов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что ведомство направило представление на введение в Ивано-Франковской области "красного" уровня эпидопасности, поскольку в области превышены три индикаторных показателя, определенных в постановлении Кабмина об адаптивном карантине.

Главный санврач Ивано-Франковской области Руслан Савчук сообщил, что к резкой вспышке коронавируса привело установление в Ивано-Франковске рекорда Украины по исполнению колядки с участием нескольких тысяч человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олег Немчинов, коронавирус
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