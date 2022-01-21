С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону

"Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", – написал он.
При введении "красного" уровня эпидемической опасности запрещаются:
Также в "красной" зоне учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют "зеленые" COVID-сертификаты.
Ограничения "красного" уровня не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленых" COVID-сертификатов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
20 января глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что ведомство направило представление на введение в Ивано-Франковской области "красного" уровня эпидопасности, поскольку в области превышены три индикаторных показателя, определенных в постановлении Кабмина об адаптивном карантине.
Главный санврач Ивано-Франковской области Руслан Савчук сообщил, что к резкой вспышке коронавируса привело установление в Ивано-Франковске рекорда Украины по исполнению колядки с участием нескольких тысяч человек.