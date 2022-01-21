ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Пограничники выявили более 100 поддельных COVID-сертификатов в 2022 году – МВД Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пограничники в этом году выявили 114 поддельных COVID-сертификатов у граждан, прибывших в Украину, отметили в МВД
Пограничники в этом году выявили 114 поддельных COVID-сертификатов у граждан, прибывших в Украину, отметили в МВД
Фото: mvs.gov.ua

Украинские пограничники с начала 2022 года проверили COVID-сертификаты почти у 240 тыс. человек, прибывших в страну. Об этом 21 января сообщил пресс-центр МВД Украины.

"Только с начала года… пограничники провели проверку COVID-сертификатов почти у 240 тыс. человек, прибывших в Украину. В результате проверки обнаружено 114 поддельных сертификатов", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян в интервью LB.ua, опубликованном 12 января 2022 года, рассказала, что с начала карантина в Украине открыли почти 2300 уголовных производств из-за фейковых COVID-сертификатов.

Теги: МВД, Украина, граница, вакцинация, пограничники, уголовный кодекс, украинцы, документы, проверки, подделка, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
Katya Chilly о нацотборе: Мы создали гениальную песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
Katya Chilly о нацотборе: Мы создали гениальную песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность и засветила соски
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность и засветила соски
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
"Это реальная победа", "Какие ноги!" Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Это реальная победа", "Какие ноги!" Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода
"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода
"Ох и звезда", "Вот коза. Такая красивущая, аж глаза радуются". Никитюк показала фигуру в обтягивающем комбинезоне
"Ох и звезда", "Вот коза. Такая красивущая, аж глаза радуются". Никитюк показала фигуру в обтягивающем комбинезоне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (133380)
2
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (118766)
3
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (108808)
4
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (92913)
5
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (90869)
6
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (82313)
7
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (53797)
8
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи (43076)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS