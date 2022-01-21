Пограничники выявили более 100 поддельных COVID-сертификатов в 2022 году – МВД Украины

Пограничники в этом году выявили 114 поддельных COVID-сертификатов у граждан, прибывших в Украину, отметили в МВД Фото: mvs.gov.ua

"Только с начала года… пограничники провели проверку COVID-сертификатов почти у 240 тыс. человек, прибывших в Украину. В результате проверки обнаружено 114 поддельных сертификатов", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.