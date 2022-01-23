22 января в Украине сделали менее 39 тыс. прививок от коронавируса

В субботу в Украине прививали четырьмя разными вакцинами от коронавируса Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 38 861 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 14 639 человек, получили вторую дозу – 13 656 человек, получили дополнительную дозу – 332 человека, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 10 234 человека", – говорится в сообщении.

В субботу прививки от COVID-19 делали 424 мобильных бригад иммунизации, 2425 пунктов и 452 центра вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели 22 января в Киеве (5005), меньше всего – в Сумской области (483).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 29 829 551 прививка. Вакцинировано 15 155 838 человек, из них получили первую дозу – 15 155 836 человек, получили две дозы – 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу – 13 021 человек, получили бустерную дозу – 203 445 человек", – отметили в Минздраве.

Большинство прививок, по данным Минздрава, делали в субботу вакциной от Pfizer (29 413). Всего вводили четыре разных препарата.

21 января в Украине от коронавируса вакцинировали 91 тыс. человек.