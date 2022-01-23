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ОБЩЕСТВО

22 января в Украине сделали менее 39 тыс. прививок от коронавируса

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В субботу в Украине прививали четырьмя разными вакцинами от коронавируса
В субботу в Украине прививали четырьмя разными вакцинами от коронавируса
Фото: ЕРА

В субботу, 22 января в Украине сделали почти 39 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. Об этом 23 января проинформировал специализированный портал Министерства здравоохранения.

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 38 861 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 14 639 человек, получили вторую дозу – 13 656 человек, получили дополнительную дозу – 332 человека, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 10 234 человека", – говорится в сообщении.

В субботу прививки от COVID-19 делали 424 мобильных бригад иммунизации, 2425 пунктов и 452 центра вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели 22 января в Киеве (5005), меньше всего – в Сумской области (483).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 29 829 551 прививка. Вакцинировано 15 155 838 человек, из них получили первую дозу – 15 155 836 человек, получили две дозы – 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу – 13 021 человек, получили бустерную дозу – 203 445 человек", – отметили в Минздраве.

Большинство прививок, по данным Минздрава, делали в субботу вакциной от Pfizer (29 413). Всего вводили четыре разных препарата.

21 января в Украине от коронавируса вакцинировали 91 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.

Теги: Киев, Сумская область, вакцинация, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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