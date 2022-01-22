В Украине от коронавируса получили прививки порядка 155 тыс. детей – Ляшко

Ляшко рассказал о вакцинации детей от коронавируса и о том, как они болеют COVID-19 при заражении "Омикроном" Фото: kmu.gov.ua

Об этом во время общения с журналистами 21 января рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Интерфакс-Украина".

Министр также рассказал, что по состоянию на 20 января в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют 1,2 тыс. детей. По словам Ляшко, до 10% подтвержденных случаев заражения в период с 10-го по 20 января приходится на детей, сообщает "Укринформ".

"Одна из особенностей [штамма коронавируса] "Омикрон" по сравнению с "Дельтой" – он больше поражает детское население. Больше ли по сравнению со всем населением? Нет. Мы отслеживаем четкую динамику. Мы имеем среди новых случаев по Украине за последний день 12%, а в среднем с 10-го до 20 января среди всех выявленных случаев от 6% до 10% – это дети. Среди госпитализированных у нас от 19% до 16% – это дети. 19% было, стало 16%", – рассказал глава Минздрава.

Он добавил, что "нельзя говорить, что это какая-то статистика", так как Украина только заходит в волну заболеваемости.