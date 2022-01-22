В Минздраве рассказали, когда ждать в Украине пика текущей волны COVID-19

Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток Фото: EPA

"Пик этой волны эпидемии в Украине возможен в середине февраля. Но спрогнозировать с точностью до дня пока сложно, – сказал Ляшко. – Мы рассчитываем, что пик коронавируса придется плюс-минус на середину февраля".

Глава Минздрава отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. С большой вероятностью, она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон", добавил Ляшко.

По его словам, в скором времени в "красную" зону эпидопасности могут войти Ровенская и Черновицкая области, предпосылки имеются также у Львовской области.