В Минздраве рассказали, сколько украинских детей сейчас болеют COVID-19

В Украине на самоизоляцию ушли уже более 900 классов из 39 школ Фото: depositphotos.com (архив)

"По состоянию на 20 января на самоизоляции находилось 918 классов из 39 школ, это 21 637 детей. Количество заболевших учеников – 1212", – сказал он.

По словам министра, областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сейчас вводят дистанционное обучение в школах, где классы уходят на самоизоляцию из-за COVID-19.

Ранее в тот же день о росте числа больных COVID-19 детей заявлял мэр Львова Андрей Садовый. “Ситуация с COVID-19 во Львове не просто угрожающая, а такой динамики мы здесь за два года еще не видели. Сегодня утром 27 тыс. детей не пришли в школу. Больных ориентировочно 10 тыс. Большая часть – на самоизоляции. Остальные не вышли, так как целыми классами ушли на дистанционное обучение”, – говорил он. Садовый не сказал, у всех ли заболевших COVID-19, но "Укринформу" в горсовете уточнили, что большинству заболевших детей установлен диагноз ОРВИ, а у более чем 400 подтвержден коронавирус.