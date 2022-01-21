ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Садовый о COVID-19 во Львове: Сегодня утром 27 тыс. детей не пришли в школу. Больных около 10 тыс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам мэра Львова Андрея Садового, школьники целыми классами уходят на изоляцию и дистанционное обучение
По словам мэра Львова Андрея Садового, школьники целыми классами уходят на изоляцию и дистанционное обучение
Фото: andriy.sadovyi / Facebook

Во Львове наблюдается высокий рост заболеваемости COVID-19 среди детей. Об этом сегодня, 21 января, заявил мэр города Андрей Садовый во время брифинга, который транслировался на его странице в Facebook.

“Ситуация с COVID-19 во Львове не просто угрожающая, а такой динамики мы здесь за два года еще не видели. Сегодня утром 27 тыс. детей не пришли в школу. Больных ориентировочно 10 тыс. Большая часть – на самоизоляции. Остальные не вышли, так как целыми классами ушли на дистанционное обучение”, – подчеркнул Садовый.

Он сообщил, что уже есть решение городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. По просьбе учителей и директоров школ с понедельника, 24 января, ученики 5–11 классов будут переведены на дистанционное обучение на две недели. В понедельник, по результатам заболеваемости за выходные, городская власть будет принимать решение по поводу младшей школы.

По словам мэра Львова, вчера детская городская больница, в которой раньше никогда не размещали детей с коронавирусной инфекцией, начала принимать больных. Сейчас там уже 23 пациента. А Львовская областная больница "Охматдет", которая единственная в области принимала несовершеннолетних с COVID-19, фактически достигла пиковой отметки.

Садовый отметил, что на фоне относительно невысокой заболеваемости среди взрослого населения – всего 304 пациента – наблюдается серьезный рост заболеваемости среди детей.

Он обратился с просьбой ко всем горожанам, если у них или у их детей появились хотя бы малейшие симптомы ОРВИ, оставаться дома, по возможности сделать тест на COVID-19 и пройти курс лечения под присмотром семейного врача.

Садовый также рассказал, что большинство из его заместителей на данный момент заболели COVID-19, хотя и были привиты ранее.

“Отмечу, что сейчас по городу большое количество дворников заболело, более 10% водителей общественного транспорта заболели. То есть идет очень серьезная волна. И я понимаю, что это только начало. Мы анализируем динамику в европейских странах и ожидаем, что через неделю-полторы у нас будет пик”, – добавил мэр Львова.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/361010475833838/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине продолжает расти количество новых случаев СOVID-19, заболевших 20 января – больше 20 тыс.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение с 24 января перевести Ивано-Франковскую область в "красную" зону карантина.

Теги: Львов, Андрей Садовый, Охматдет, дети, школы, инфекция, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность вблизи и засветила соски
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность вблизи и засветила соски
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
"Главное, чтобы вам нравилось". Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Главное, чтобы вам нравилось". Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода
"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (134859)
2
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (120873)
3
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (110576)
4
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (96833)
5
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (91754)
6
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (91315)
7
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (53997)
8
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи (46012)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS