Садовый о COVID-19 во Львове: Сегодня утром 27 тыс. детей не пришли в школу. Больных около 10 тыс.

“Ситуация с COVID-19 во Львове не просто угрожающая, а такой динамики мы здесь за два года еще не видели. Сегодня утром 27 тыс. детей не пришли в школу. Больных ориентировочно 10 тыс. Большая часть – на самоизоляции. Остальные не вышли, так как целыми классами ушли на дистанционное обучение”, – подчеркнул Садовый.

Он сообщил, что уже есть решение городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. По просьбе учителей и директоров школ с понедельника, 24 января, ученики 5–11 классов будут переведены на дистанционное обучение на две недели. В понедельник, по результатам заболеваемости за выходные, городская власть будет принимать решение по поводу младшей школы.

По словам мэра Львова, вчера детская городская больница, в которой раньше никогда не размещали детей с коронавирусной инфекцией, начала принимать больных. Сейчас там уже 23 пациента. А Львовская областная больница "Охматдет", которая единственная в области принимала несовершеннолетних с COVID-19, фактически достигла пиковой отметки.

Садовый отметил, что на фоне относительно невысокой заболеваемости среди взрослого населения – всего 304 пациента – наблюдается серьезный рост заболеваемости среди детей.

Он обратился с просьбой ко всем горожанам, если у них или у их детей появились хотя бы малейшие симптомы ОРВИ, оставаться дома, по возможности сделать тест на COVID-19 и пройти курс лечения под присмотром семейного врача.

Садовый также рассказал, что большинство из его заместителей на данный момент заболели COVID-19, хотя и были привиты ранее.

“Отмечу, что сейчас по городу большое количество дворников заболело, более 10% водителей общественного транспорта заболели. То есть идет очень серьезная волна. И я понимаю, что это только начало. Мы анализируем динамику в европейских странах и ожидаем, что через неделю-полторы у нас будет пик”, – добавил мэр Львова.