В Украине за сутки госпитализированы более 2,5 тыс. инфицированных коронавирусом

22 января в Украине зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 298, медработников – 264). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 2 774 человека, летальных исходов – 86, выздоровело 2030 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране обнаружили 22,5 тыс. новых больных COVID-19.

Число новых смертей стало 22 января наименьшим с 8 января, когда скончались 75 инфицированных.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 857 455 случаев коронавирусной инфекции, скончались 99 215 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 582 908 человек.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704) и Сумской (1469) областях, наибольшая суточная смертность – в Тернопольской области (девять).

Всего за сутки 22 января в Украине сделали 78 852 теста на коронавирус.