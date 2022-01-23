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В Украине за сутки госпитализированы более 2,5 тыс. инфицированных коронавирусом

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Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Украине снизился
Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Украине снизился
Фото: ЕРА

22 января в Украине подтвердили 15 444 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром 23 января проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

22 января в Украине зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 298, медработников – 264). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 2 774 человека, летальных исходов – 86, выздоровело 2030 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране обнаружили 22,5 тыс. новых больных COVID-19.

Число новых смертей стало 22 января наименьшим с 8 января, когда скончались 75 инфицированных.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 857 455 случаев коронавирусной инфекции, скончались 99 215 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 582 908 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/301984215289135

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704) и Сумской (1469) областях, наибольшая суточная смертность – в Тернопольской области (девять).

Всего за сутки 22 января в Украине сделали 78 852 теста на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраляЛяшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, Сумская область, Львовская область, Ивано-Франковская область, Тернопольская область, смертность, Минздрав, инфекция, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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