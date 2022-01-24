Руководство Верховной Рады, Резников, Кулеба и лидеры фракций и групп проведут 25 января закрытую встречу по вопросам нацбезопасности

Стефанчук (на фото) анонсировал закрытую встречу в парламенте при участии Резникова Фото: rada.gov.ua

Об этом в ходе заседания согласительного совета 24 января рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ко мне обратилось большое количество руководителей фракций и групп с предложением сделать соответствующую встречу с министром обороны для того, чтобы мы могли быть проинформированы о ситуации, которая сложилась. И поэтому, если нет возражений, мы могли бы провести заседание завтра утром", – сказал руководитель парламента.

Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук отметила в Telegram, что на встрече будет присутствовать также глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Фракция политической партии "Слуга народа" инициирует проведение закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны при участии руководства Верховной Рады, министра обороны Украины, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп. Эта встреча пройдет завтра, 25 января, в 9.00 в кабинете главы Верховной Рады", – написала Палийчук.

24 января в ходе заседания согласительного совета замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк внесла предложение в формате вопросов к правительству заслушать 28 января информацию министра обороны Украины касательно ситуации на украинско-российской границе, министра здравоохранения Виктора Ляшко – по поводу преодоления пандемии коронавируса и премьер-министра Дениса Шмыгаля – об энергетической безопасности Украины.

Соответствующее предложение было поддержано единогласно присутствующими, отмечал Стефанчук.

В то же время пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко предлагал провести закрытое заседание Рады по вопросам безопасности за участия главы государства Владимира Зеленского, но его предложение не поддержали.

21 января выступить перед парламентариями на закрытом заседании Рады призывал Зеленского бывший глава Верховной Рады Украины, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.