На сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы паниковали – Данилов

"Очень много такой парамилитаристики появляется в СМИ. Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзья, коллеги, немножко сбавить тот накал, который на сегодняшний день существует. Ситуация для нас полностью понятна, нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтоб мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были в покое", – отметил он.
Данилов добавил, что в случае необходимости украинские военные смогут дать отпор и ситуация полностью контролирована.
"Страна у нас одна, мы ее отдавать никому не собираемся и победа точно будет за нами. В случае необходимости мы все станем друг к другу плечом к плечу, чтобы защитить нашу страну. Но еще раз подчеркну: на сегодняшний день той ситуации, которая раздувается в большом количестве СМИ, когда начинают наши политики поднимать этот вопрос – непосредственно депутаты Верховной Рады, которые завтра начнут работать в парламенте, – такой ситуации мы не видим. Является ли ситуация сложной? Она у нас сложная, я хочу вам напомнить, с 2014 года", – отметил он.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.