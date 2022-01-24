На сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы паниковали – Данилов

Данилов: Страна у нас одна, мы ее отдавать никому не собираемся и победа точно будет за нами Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Очень много такой парамилитаристики появляется в СМИ. Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзья, коллеги, немножко сбавить тот накал, который на сегодняшний день существует. Ситуация для нас полностью понятна, нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтоб мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были в покое", – отметил он.

Данилов добавил, что в случае необходимости украинские военные смогут дать отпор и ситуация полностью контролирована.

"Страна у нас одна, мы ее отдавать никому не собираемся и победа точно будет за нами. В случае необходимости мы все станем друг к другу плечом к плечу, чтобы защитить нашу страну. Но еще раз подчеркну: на сегодняшний день той ситуации, которая раздувается в большом количестве СМИ, когда начинают наши политики поднимать этот вопрос – непосредственно депутаты Верховной Рады, которые завтра начнут работать в парламенте, – такой ситуации мы не видим. Является ли ситуация сложной? Она у нас сложная, я хочу вам напомнить, с 2014 года", – отметил он.