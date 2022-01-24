"Нам некуда отступать со своей земли". Ярош заявил, что не будет эвакуировать семью в случае вторжения России

Ярош: Единственный приказ, который украинские добровольцы не выполнят, – это приказ о капитуляции Фото: Дмитро Ярош / Facebook

"Знаю, что многие бойцы и командиры, реально оценивая угрозы, исходящие от возможной полномасштабной войны с имперской РФ, хотят эвакуировать своих родных и близких… Единственное, что я могу сказать, – моя семья не нуждается в эвакуации. Такое решение было принято на семейном совете… Нам некуда отступать со своей земли. Мосты сожжены!" – заявил Ярош.

Он добавил, что воевать за Украину будет "до последнего вздоха", и рассказал, какие поставил перед собой задачи в случае вторжения.

"Развернуть энное количество боевых батальонов; медбат "Госпитальеры"; учебные центры; службы обеспечения; сохранить нашу командную вертикаль и общие принципы, благодаря которым добровольческие подразделения всегда были боеспособными; помочь офицерам-патриотам из украинских спецслужб в зачистке тыла от предателей и коллаборантов", – перечислил политик.

Ярош добавил, что полностью доверяет главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и его команде.

"Единственный приказ, который украинские добровольцы не выполнят, – это приказ о капитуляции", – подчеркнул Ярош.