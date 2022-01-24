Зеленский обсудил с главой Евросовета превентивные санкции против РФ

Стороны обсудили вопросы подготовки Европейским союзом "широкого пакета превентивных экономических, политических санкций, а также санкций в сфере безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию".

"Президент Украины подчеркнул необходимость обеспечения стабильного развития отечественной экономики в условиях нынешней ситуации в сфере безопасности. Он поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении макрофинансовой помощи в объеме €1,2 млрд, которое было принято, в частности, по результатам его недавнего разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен", – отметили в релизе.

Зеленский и Мишель скоординировали позиции между Украиной и ЕС на 2022 год. В ближайшее время будет определена дата 24-го саммита Украина – ЕС. В этом году в Киеве состоится энергетический бизнес-форум с целью обсуждения рисков для энергетической безопасности Европы.

Верховная Рада Украины готова к любому развитию событий в случае вторжения России. Об этом сегодня заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании, в частности, будут рассматриваться вопросы по защите национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.