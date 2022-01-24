"Проработали все возможные ситуации". Стефанчук заявил, что Рада готова к любому развитию событий в случае вторжения РФ

"Мы проработали все возможные случаи и ситуации, которые касаются деятельности Верховной Рады Украины. По каждому направлению мы имеем, скажем так, логистическую стратегию: как действовать в случае, если... Мы с точки зрения парламента готовы к любому развитию событий, – сказал глава Рады. – У нас есть необходимое обеспечение, законодательные наработки на случай любого возможного развития событий. В этом вопросе за парламентом не будет никаких задержек: мы будем выполнять возложенные на парламент функции быстро и эффективно".

По его словам, "больше ясности" будет после встречи с министром обороны, которая запланирована на 9.00 25 января.

Стефанчук также проинформировал, что в Раде практически завершили подготовку текста законопроекта о возможности дистанционного голосования нардепов, документ находится на вычитке в юридическом управлении.

"После того, как мы согласуем все нюансы, связанные с текстовой частью, этот законопроект сразу же будет внесен в Верховную Раду, поэтому от этой позиции мы не отказываемся. Мы будем идти путем того, чтобы в случае крайне экстремальных ситуаций Верховная Рада не потеряла управляемость и могла осуществлять свои функции, предусмотренные Конституцией", – отметил глава Рады.