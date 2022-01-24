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Какие страны начали эвакуацию своих дипломатов из Украины, а какие – нет. Список

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Госдепартамент США обязал семьи американских дипломатов покинуть Украину
Госдепартамент США обязал семьи американских дипломатов покинуть Украину
Фото: ЕРА

Утром 24 января Великобритания и США объявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Украины на фоне российской угрозы. Издание "ГОРДОН" приводит список стран, которые решили сократить число своих дипломатов в Украине, а также тех, которые не считают нужным делать это.

Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам, как и сообщалось ранее, альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США. Об этом говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии в Украине. Американское посольство в Киеве продолжит работать, уточнили там.

The New York Times пишет, что сокращение персонала в американских посольствах является обычной мерой предосторожности при возникновении конфликтов или других кризисов, в результате которых американские дипломаты могут оказаться в опасности.

В Госдепе разрешение на выезд назвали особым предостережением, которое связано с "постоянными усилиями России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в ней".

Великобритания решила отозвать часть сотрудников своего посольства в Украине и их родственников. Британское посольство продолжит работать, но, по информации ВВС, его покинет около половины сотрудников. Телерадиокорпорация называет решение британского правительства предохранительной мерой, так как за последние сутки не произошло "что-то конкретное", что могло бы спровоцировать такой шаг.

В Министерстве иностранных дел Украины решение Госдепа считают преждевременным.

"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности", – заявил спикер МИД Олег Николенко. Аналогичные действия Лондона украинский МИД пока не комментировал.

По данным Bild, также план эвакуации своих дипломатов готовит Германия. Как сообщал Global News, Канада в Украину отправила группу спецназа, среди задач которой предположительно входит разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала "в случае полномасштабного вторжения".

Еще раньше, 17 января, The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие сообщения провокацией, но не опровергла их.

Кто пока не эвакуирует своих служащих?

Евросоюз. В Брюсселе не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины, пока продолжаются переговоры с РФ, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя решение Госдепа.

Также в списке стран, которые не намерены вывозить своих дипломатов из Украины, – Эстония и Польша. Об этом посол Эстонии в Украине Каймо Кууск сказал в комментарии изданию Delfi, а заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский сообщил агентству РАР.

Пресс-служба посольства Франции в Украине в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщила, что французское диппредставительство приняло к сведению сообщение Госдепа США. "Мы продолжаем тесные консультации со всеми нашими партнерами, особенно европейскими, и готовы адаптировать нашу позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности", – отметили там.

Литва может начать эвакуацию сотрудников посольства при необходимости, написал в Facebook министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

https://www.facebook.com/edgars.rinkevics/posts/4954255914635682

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Польша, Великобритания, Эстония, Литва, посольство, Брюссель, Госдепартамент США, МИД Польши, посольство США, Эдгарс Ринкевичс, Мария Захарова, Евросоюз, Олег Николенко, Жозеп Боррель
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