Какие страны начали эвакуацию своих дипломатов из Украины, а какие – нет. Список

Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам, как и сообщалось ранее, альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США. Об этом говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии в Украине. Американское посольство в Киеве продолжит работать, уточнили там.

The New York Times пишет, что сокращение персонала в американских посольствах является обычной мерой предосторожности при возникновении конфликтов или других кризисов, в результате которых американские дипломаты могут оказаться в опасности.

В Госдепе разрешение на выезд назвали особым предостережением, которое связано с "постоянными усилиями России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в ней".

Великобритания решила отозвать часть сотрудников своего посольства в Украине и их родственников. Британское посольство продолжит работать, но, по информации ВВС, его покинет около половины сотрудников. Телерадиокорпорация называет решение британского правительства предохранительной мерой, так как за последние сутки не произошло "что-то конкретное", что могло бы спровоцировать такой шаг.

В Министерстве иностранных дел Украины решение Госдепа считают преждевременным.

"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности", – заявил спикер МИД Олег Николенко. Аналогичные действия Лондона украинский МИД пока не комментировал.

По данным Bild, также план эвакуации своих дипломатов готовит Германия. Как сообщал Global News, Канада в Украину отправила группу спецназа, среди задач которой предположительно входит разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала "в случае полномасштабного вторжения".

Еще раньше, 17 января, The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие сообщения провокацией, но не опровергла их.

Кто пока не эвакуирует своих служащих?

Евросоюз. В Брюсселе не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины, пока продолжаются переговоры с РФ, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя решение Госдепа.

Также в списке стран, которые не намерены вывозить своих дипломатов из Украины, – Эстония и Польша. Об этом посол Эстонии в Украине Каймо Кууск сказал в комментарии изданию Delfi, а заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский сообщил агентству РАР.

Пресс-служба посольства Франции в Украине в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщила, что французское диппредставительство приняло к сведению сообщение Госдепа США. "Мы продолжаем тесные консультации со всеми нашими партнерами, особенно европейскими, и готовы адаптировать нашу позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности", – отметили там.

Литва может начать эвакуацию сотрудников посольства при необходимости, написал в Facebook министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.