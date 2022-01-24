ЕС не видит причин для эвакуации дипломатов и их семей из Украины – Боррель

Пока продолжаются переговоры с Россией, ЕС не будет эвакуировать своих дипломатов, сказал Боррель Фото: ЕРА

"Мы не собираемся делать то же самое, потому что мы не знаем никаких конкретных причин. Но госсекретарь [США Энтони] Блинкен проинформирует нас", – сказал Боррелль.

Он добавил, что "переговоры продолжаются", пишет агентство.

Между тем, посол Эстонии в Украине Каймо Кууск сказал в комментарии изданию Delfi, что, в отличие от американцев, страна не будет эвакуировать своих работников.

По словам Кууска, в столице Украины спокойно, нет никакой паники из-за возможной атаки со стороны России.

"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день", – рассказал посол.

Он добавил, что не нужно позволять себя запугивать.

"Это и есть цель Москвы", – сказал Кууск.