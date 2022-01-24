ЕС не видит причин для эвакуации дипломатов и их семей из Украины – Боррель

"Мы не собираемся делать то же самое, потому что мы не знаем никаких конкретных причин. Но госсекретарь [США Энтони] Блинкен проинформирует нас", – сказал Боррелль.
Он добавил, что "переговоры продолжаются", пишет агентство.
Между тем, посол Эстонии в Украине Каймо Кууск сказал в комментарии изданию Delfi, что, в отличие от американцев, страна не будет эвакуировать своих работников.
По словам Кууска, в столице Украины спокойно, нет никакой паники из-за возможной атаки со стороны России.
"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день", – рассказал посол.
Он добавил, что не нужно позволять себя запугивать.
"Это и есть цель Москвы", – сказал Кууск.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских госслужащих из Украины и приказал уехать членам семей сотрудников посольства США в Киеве.