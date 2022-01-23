"Украинцы будут помнить это десятилетиями". Кулеба прокомментировал отказ Германии поставлять вооружение

Глава МИД сказал, что Германия "совершала ошибки относительно Украины в прошлом", поэтому теперь ее обязанность – "принимать правильные решения сегодня" Фото: ЕРА

"Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительного вооружения Украине, особенно с учетом текущей ситуации", – сказал Кулеба.

Он также добавил, что украинцы будут еще больше разочарованы, когда Германия не только откажется предоставлять Украине оборонное вооружение, но и будет препятствовать другим странам это делать.

"К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня, как для министра иностранных дел. Желаю, чтобы наше партнерство преуспевало и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", – отметил Кулеба.

Он добавил, что Германия "совершала ошибки относительно Украины в прошлом", поэтому теперь ее обязанность – "принимать правильные решения сегодня".

"Украина понесла огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Теперь, когда мы снова страдаем и находимся под угрозой, единственная соответствующая политика – это позволить нам защищаться", – подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Украина никогда не планировала наступательных военных действий и не предпринимает их сейчас.

"Мы просто хотим иметь возможность защитить себя и предотвратить серьезный конфликт", – добавил он.