ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинцы будут помнить это десятилетиями". Кулеба прокомментировал отказ Германии поставлять вооружение

Глава МИД сказал, что Германия "совершала ошибки относительно Украины в прошлом", поэтому теперь ее обязанность "принимать правильные решения сегодня"
Глава МИД сказал, что Германия "совершала ошибки относительно Украины в прошлом", поэтому теперь ее обязанность – "принимать правильные решения сегодня"
Фото: ЕРА

Украина разочарована отказом Германии в поставке оборонительного оружия в Украину на фоне угрозы вторжения России в Украину. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном 23 января в издании Welt am Sonntag.

"Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительного вооружения Украине, особенно с учетом текущей ситуации", – сказал Кулеба.

Он также добавил, что украинцы будут еще больше разочарованы, когда Германия не только откажется предоставлять Украине оборонное вооружение, но и будет препятствовать другим странам это делать.

"К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня, как для министра иностранных дел. Желаю, чтобы наше партнерство преуспевало и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", – отметил Кулеба.

Он добавил, что Германия "совершала ошибки относительно Украины в прошлом", поэтому теперь ее обязанность – "принимать правильные решения сегодня".

"Украина понесла огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Теперь, когда мы снова страдаем и находимся под угрозой, единственная соответствующая политика – это позволить нам защищаться", – подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Украина никогда не планировала наступательных военных действий и не предпринимает их сейчас.

"Мы просто хотим иметь возможность защитить себя и предотвратить серьезный конфликт", – добавил он.

Контекст:

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете NSPA заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодронных винтовок, писало 11 декабря 2021 года ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставкам (NSPA). Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса выступает против продажи.

Теги: Россия, Германия, МИД, оружие, ФРГ, вооружение, оборона, вторжение, Дмитрий Кулеба, конфликт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ух, какая попа", "Орех – зачет", "Пошла жаришка". Maruv крупным планом показала голые мокрые ягодицы
"Ух, какая попа", "Орех – зачет", "Пошла жаришка". Maruv крупным планом показала голые мокрые ягодицы
"Одинокая раскорячка", "Главный шлагбаум страны". Загорелая Волочкова показала новый шпагат в купальнике
"Одинокая раскорячка", "Главный шлагбаум страны". Загорелая Волочкова показала новый шпагат в купальнике
Рэпер Снуп Догг приглашен в качестве диджея на свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Рэпер Снуп Догг приглашен в качестве диджея на свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке, засветив соски
51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке, засветив соски
"Фу, отпишусь", "Следующий этап – ресницы нарастить?" Радиоведущий Демин сделал маникюр с изображением полового акта
"Фу, отпишусь", "Следующий этап – ресницы нарастить?" Радиоведущий Демин сделал маникюр с изображением полового акта
"Выглядишь на 18 с такой прической", "Вылитая Анастейша Стил". Дорофеева позировала в новом образе
"Выглядишь на 18 с такой прической", "Вылитая Анастейша Стил". Дорофеева позировала в новом образе
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде
Гвинет Пэлтроу выпустила ароматическую свечу под названием "Руки прочь от моей вагины"
Гвинет Пэлтроу выпустила ароматическую свечу под названием "Руки прочь от моей вагины"
Младшая сестра супермодели Кейт Мосс снялась в одних стрингах и показала на камеру голую грудь
Младшая сестра супермодели Кейт Мосс снялась в одних стрингах и показала на камеру голую грудь
Канье Уэст дебютировал с новой девушкой в качестве пары на Неделе моды в Париже
Канье Уэст дебютировал с новой девушкой в качестве пары на Неделе моды в Париже
Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье
Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье
"Задница – отпад", "Попка у тебя идеальная", "Бомбита". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голые ягодицы
"Задница – отпад", "Попка у тебя идеальная", "Бомбита". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голые ягодицы
"Секс-бомба", "В 56 выглядит на 26". Элизабет Херли позировала в бикини, разведя на камеру ноги
"Секс-бомба", "В 56 выглядит на 26". Элизабет Херли позировала в бикини, разведя на камеру ноги
"У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница". 127-килограммовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео
"У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница". 127-килограммовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео
"Как сестры". Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах
"Как сестры". Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах
"Аня, где сиськи?", "Как будто подмышки волосатые". Maruv на камеру засветила голую грудь в декольте
"Аня, где сиськи?", "Как будто подмышки волосатые". Maruv на камеру засветила голую грудь в декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (257260)
2
"Я как-то без сисек проживу". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере (131117)
3
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка (91620)
4
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность (59342)
5
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (56121)
6
"Сильно красивая", "Богиня. Огонь!" Мейхер показала голую ногу и грудь (52427)
7
"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом (46671)
8
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами (29054)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS