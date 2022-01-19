"Благодаря увеличению оборонного потенциала Украины здесь погибнут тысячи россиян". Порошенко в интервью CNN призвал союзников дать больше оружия Украине

"Украину следует делать сильнее. С каждым днем мы должны получать новые оборонные летальные образцы вооружений, включая средства радиоэлектронной защиты, противовоздушной обороны, противотанковых вооружений, получения разведданных. К сожалению, мы этого в достаточном количестве не имеем. Однако положительный тренд присутствует, Запад увеличивает соответствующие поставки", – сказал Порошенко.

Политик также подчеркнул необходимость введения в отношении России "адских санкций" и остановки "Северного потока – 2".

"Мы должны сейчас увеличить цену, которую благодаря "адским санкциям" заплатит Путин. Благодаря значительному увеличению оборонного потенциала Украины здесь погибнут тысячи россиян. Нам не нужны солдаты НАТО, но мы точно будем защищать нашу землю. Следует также остановить "Северный поток – 2", который является попыткой Путина разрушить энергетическую безопасность европейских стран, ведь он не является экономическим или энергетическим проектом. И Украина должна получить, как нам и обещали, план действий по членству в НАТО", – отметил Порошенко.