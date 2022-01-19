"Благодаря увеличению оборонного потенциала Украины здесь погибнут тысячи россиян". Порошенко в интервью CNN призвал союзников дать больше оружия Украине

"Украину следует делать сильнее. С каждым днем мы должны получать новые оборонные летальные образцы вооружений, включая средства радиоэлектронной защиты, противовоздушной обороны, противотанковых вооружений, получения разведданных. К сожалению, мы этого в достаточном количестве не имеем. Однако положительный тренд присутствует, Запад увеличивает соответствующие поставки", – сказал Порошенко.
Политик также подчеркнул необходимость введения в отношении России "адских санкций" и остановки "Северного потока – 2".
"Мы должны сейчас увеличить цену, которую благодаря "адским санкциям" заплатит Путин. Благодаря значительному увеличению оборонного потенциала Украины здесь погибнут тысячи россиян. Нам не нужны солдаты НАТО, но мы точно будем защищать нашу землю. Следует также остановить "Северный поток – 2", который является попыткой Путина разрушить энергетическую безопасность европейских стран, ведь он не является экономическим или энергетическим проектом. И Украина должна получить, как нам и обещали, план действий по членству в НАТО", – отметил Порошенко.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.
С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную. Великобритания, в ответ на "все более угрожающее поведение РФ", начала поставки Украине легкого противотанкового оружия, заявил 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь после визита в Украину 17 января заявил, что в случае вторжения РФ в Украину США предоставят Украине летальное оружие.