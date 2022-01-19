"Россия ни на кого не собирается нападать". Посольство России призвало США не поставлять оружие в Украину

В российском посольстве США утверждают, что перемещение войск по своей территории – их "суверенное право" Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США / Facebook

"18 января высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Беларуси", – говорится в заявлении.

Российские дипломаты уверяют, что Россия ни на кого не собирается нападать и призывают "прекратить истерику", "не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса", "не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям".

В российском посольстве США утверждают, что перемещение войск по своей территории – их "суверенное право".

Дипломаты РФ призвали власти Америки отказаться от поставок оружия в Украину, назвав российскую агрессию "внутриукраинским конфликтом".

"Если США действительно привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", – говорится в заявлении.