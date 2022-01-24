Эстония передаст Украине "десятки и десятки" Javelin – посол

По его словам, Javelin будут отправлены в Украину "в ближайшие недели".

"Напряжение обострилось где-то в конце октября-в ноябре [2021 года] и тогда мы уже начали обсуждать в Таллинне, как можем помочь Украине дополнительно. Мы надеемся, что теперь это произойдет в кратчайшие сроки. В ближайшие нелели. Это нормальная процедура, мы должны были спросить разрешения и получили его. США отреагировали быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это по-настоящему впечатляет", – сказал дипломат.

Кууск рассказал, что Эстония также готова передать Украине 122-миллиметровые гаубицы Д-30, но нужно разрешение Германии как производителя и Финляндии как предыдущего собственника.

"Мы отправили специальные письма и запросили разрешения. Это займет время, у разных стран различные уровни координации. Я не могу прогнозировать, но надеюсь, что они ответят быстро. Почему эти гаубицы? Потому что они у нас есть и мы их не используем", - заявил посол.

Он отметил, что Украина попросила боеприпасы к таким гаубицам, и Эстония согласна их предоставить, но решила также предложить само вооружение.