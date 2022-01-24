"И то, и другое работает на Россию". Климкин призвал воздержаться от паники и лозунгов "все у нас хорошо"

Климкин: Дипломаты ходят на работу, а самолеты летают, никто не покидает нас Фото: ЕРА

"Они действуют по своим правилам и всегда перестраховываются. Но дипломаты ходят на работу, а самолеты летают, никто не покидает нас. Российская пропаганда разгоняет, что в Украине многие упаковывают чемоданы, но у самих биржа упала на 12% и дальше будет падать", – отметил Климкин.

Он добавил, что в планы Кремля входит перекрыть доступ Украины к финансовым рынкам и "перевести экономику в состояние коллапса на фоне рекордных цен на энергоносители".

"Паника этому будет только способствовать. Потому не ведитесь, но и не расслабляйтесь. Пока продолжаются переговоры США и РФ, вероятность прямой масштабной атаки меньше. Кремль будет действовать неожиданно, поднимая ставки, но не желает упустить шанс на саммит с США. Поэтому без паники, но и без лозунгов "все у нас хорошо". И то, и другое работает на Россию", – подчеркнул бывший глава МИД Украины.

Утром 24 января Великобритания и США объявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Украины на фоне российской угрозы. В МИД Украины решение Госдепа назвали преждевременным.

Австралия также начала эвакуацию семей дипломатов, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину. Правительство Австралии выступило с предупреждением для путешественников о том, что въезжать в Украину не рекомендуется.

По данным Bild, также план эвакуации своих дипломатов готовит Германия. Как сообщал Global News, Канада отправила в Украину группу спецназа, среди задач которой, предположительно, разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала "в случае полномасштабного вторжения".

Страны ЕС не планируют эвакуацию семей своих дипломатов из Украины, пока продолжаются переговоры с РФ. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Киеве работают два офиса Альянса. Руководство НАТО пока не принимало решения об эвакуации персонала.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 24 января заявил, что всего три дипломатических представительства иностранных государств начали эвакуацию на фоне возможного вторжения РФ. "49 стран не принимают участия в этом", – отметил Данилов.