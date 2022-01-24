Австралия начала эвакуацию из Киева семей своих дипломатов

Федеральное правительство Австралии выступило с предупреждением для путешественников о том, что въезжать в Украину не рекомендуется, и с призывом к австралийцам немедленно покинуть Украину, учитывая то, что авиарейсы в короткие сроки могут быть изменены или приостановлены.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за местных обстоятельств", – заявили в правительстве.

В ведомстве добавили, что члены семей австралийских дипломатов планируют покинуть Киев.

"Австралийцы, решившие остаться в Украине, должны пересмотреть свои личные планы безопасности, быть готовыми укрыться на месте, если потребуется, и зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел и торговли", – отметили в правительстве Австралии.