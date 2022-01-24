Данилов сообщил, сколько иностранных посольств начали эвакуацию из Киева

Данилов: 49 стран не принимают участия в этом Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Мы имеем информацию о трех представительствах, речь идет о трех странах. 49 стран не принимают участия в этом. Каждая страна самостоятельно решает, что касается своих граждан", – подчеркнул Данилов.

В числе стран, которые начали эвакуацию, он назвал США, Великобританию и Австралию.

Он также назвал дезинформацией сообщение о том, что российские дипломаты массово покидают Украину.

"Мы этого не видим. В нашу страну постоянно приезжают бизнесмены, другие представители разных институций", – добавил секретарь СНБО.

Утром 24 января Великобритания и США объявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Украины на фоне российской угрозы. В МИД Украины решение Госдепа назвали преждевременным.

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину. Правительство Австралии также выступило с предупреждением для путешественников о том, что въезжать в Украину не рекомендуется.

По данным Bild, также план эвакуации своих дипломатов готовит Германия. Как сообщал Global News, Канада отправила в Украину группу спецназа, среди задач которой, предположительно, разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала "в случае полномасштабного вторжения".

Страны ЕС не планируют эвакуацию семей своих дипломатов из Украины, пока продолжаются переговоры с РФ. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Киеве работают два офиса Альянса. Руководство НАТО пока не принимало решения об эвакуации персонала.