В НАТО не принимали решения об эвакуации персонала из Украины – Столтенберг

Столтенберг: Мы внимательно оцениваем и следим за ситуацией Фото: ЕРА

"Такие решения должны приниматься на национальном уровне. Мы обмениваемся информацией среди союзников по НАТО, мы также делимся информацией с нашими партнерами – Финляндией и Швецией", – уточнил Столтенберг.

По его словам, в Киеве работают два офиса НАТО.

"Мы внимательно оцениваем и следим за ситуацией, но пока не принимали никаких решений о вывозе этих людей", – сказал генсек.

Утром 24 января Великобритания и США объявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Украины на фоне российской угрозы. В МИД Украины решение Госдепа назвали преждевременным.

По данным Bild, также план эвакуации своих дипломатов готовит Германия. Как сообщал Global News, Канада отправила в Украину группу спецназа, среди задач которой – предположительно, разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала "в случае полномасштабного вторжения".

Страны ЕС не планируют эвакуацию семей своих дипломатов из Украины, пока продолжаются переговоры с РФ. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.