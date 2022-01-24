В Офисе президента Украины отреагировали на эвакуацию семей дипломатов США из Киева

Подоляк считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале Фото: president.gov.ua

Подоляк отмечает, что, если США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью, было бы странно не заботиться о членах семей служащих посольства.

При этом он считает, что "не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, "уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным", считает Подоляк.

Он также считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.