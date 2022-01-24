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В Офисе президента Украины отреагировали на эвакуацию семей дипломатов США из Киева

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Подоляк считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале
Подоляк считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины предположили, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько угрозой вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США. Такое мнение советник главы ОП Михаил Подоляк высказал LIGA.net.

Подоляк отмечает, что, если США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью, было бы странно не заботиться о членах семей служащих посольства.

При этом он считает, что "не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, "уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным", считает Подоляк.

Он также считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.

Контекст:

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

Также решила отозвать своих дипломатов Великобритания. По данным Bild, такую возможность рассматривает и Германия.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

Вместе с тем в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, эвакуация, война в Украине, дипломаты, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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