Грузия не планирует эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве

Залкалиани выразил солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он заверил, что у Грузии нет планов эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.

"Кулеба и Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях двух стран с Альянсом и ЕС", – отметили в релизе.

Утром 24 января Великобритания и США объявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Украины на фоне российской угрозы. В МИД Украины решение Госдепа назвали преждевременным.

По данным Bild, также план эвакуации своих дипломатов готовит Германия. Как сообщал Global News, Канада отправила в Украину группу спецназа, среди задач которой, предположительно, разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала "в случае полномасштабного вторжения".

Страны ЕС не планируют эвакуацию семей своих дипломатов из Украины, пока продолжаются переговоры с РФ. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.