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ПОЛИТИКА

Грузия не планирует эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве

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Глава МИД Украины провел телефонный разговор с грузинским коллегой
Глава МИД Украины провел телефонный разговор с грузинским коллегой
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Об этом написала пресс-служба МИД Украины.

Залкалиани выразил солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он заверил, что у Грузии нет планов эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве. 

"Кулеба и Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях двух стран с Альянсом и ЕС", – отметили в релизе.

Утром 24 января Великобритания и США объявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Украины на фоне российской угрозы. В МИД Украины решение Госдепа назвали преждевременным.

По данным Bild, также план эвакуации своих дипломатов готовит Германия. Как сообщал Global News, Канада отправила в Украину группу спецназа, среди задач которой, предположительно, разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала "в случае полномасштабного вторжения".

Страны ЕС не планируют эвакуацию семей своих дипломатов из Украины, пока продолжаются переговоры с РФ. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Украина, Грузия, Канада, МИД Украины, Госдепартамент США, агрессия, эвакуация, вторжение, МИД Грузии, Дмитрий Кулеба, дипломаты, Евросоюз, Жозеп Боррель, Давид Залкалиани
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