У нас есть около полумиллиона человек, готовых голыми руками растерзать россиян – командующий ООС Павлюк

20 февраля может являться потенциальной датой начала вторжения России, ведь именно тогда заканчиваются зимние Олимпийские игры в Пекине Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Павлюк подчеркнул, что в Украине есть "около полумиллиона людей, прошедших в этой стране войну, в которой они кого-то или что-то потеряли – родных, дом или друзей".

Он добавил, что украинцы "готовы голыми руками растерзать россиян".

По словам генерал-лейтенанта, Россия может атаковать Украину по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая Днепр, Одессу и Харьков.

20 февраля может являться потенциальной датой начала вторжения России, ведь именно тогда заканчиваются зимние Олимпийские игры в Пекине, которые не хочет омрачить президент России Владимир Путин, отметил Павлюк.

По данным командующего ООС, Россия разместила вблизи линии фронта 54 боевые тактические группы, в том числе 36 баллистических ракет средней дальности "Искандер", некоторые из них находятся в зоне действия Киева.

Павлюк рассказал, что уже созданы отряды территориальной обороны, в которые входят более 100 тыс. добровольцев, готовых взяться за оружие.

Вторжение России в Украину стало бы "концом существования Европейского союза", отметил генерал-лейтенант. По его словам, "если Россия получит Украину, то она не остановится, следующими будут страны Балтии".