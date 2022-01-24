У нас есть около полумиллиона человек, готовых голыми руками растерзать россиян – командующий ООС Павлюк

Павлюк подчеркнул, что в Украине есть "около полумиллиона людей, прошедших в этой стране войну, в которой они кого-то или что-то потеряли – родных, дом или друзей".
Он добавил, что украинцы "готовы голыми руками растерзать россиян".
По словам генерал-лейтенанта, Россия может атаковать Украину по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая Днепр, Одессу и Харьков.
20 февраля может являться потенциальной датой начала вторжения России, ведь именно тогда заканчиваются зимние Олимпийские игры в Пекине, которые не хочет омрачить президент России Владимир Путин, отметил Павлюк.
По данным командующего ООС, Россия разместила вблизи линии фронта 54 боевые тактические группы, в том числе 36 баллистических ракет средней дальности "Искандер", некоторые из них находятся в зоне действия Киева.
Павлюк рассказал, что уже созданы отряды территориальной обороны, в которые входят более 100 тыс. добровольцев, готовых взяться за оружие.
Вторжение России в Украину стало бы "концом существования Европейского союза", отметил генерал-лейтенант. По его словам, "если Россия получит Украину, то она не остановится, следующими будут страны Балтии".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.