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Пентагон предложил Байдену отправить в страны Балтии и Восточной Европы до 50 тыс. военных – СМИ

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По данным журналистов, власти США могут отправить от тысячи до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы
По данным журналистов, власти США могут отправить от тысячи до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы
Фото: depositphotos.com

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов у союзников по НАТО в странах Балтии и Восточной Европе. Об этом 23 января написало издание The New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме.

Издание отмечает, что 22 января высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов размещения войск у границ России.

В частности, был предложен вариант отправить от тысячи до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с потенциалом 10-кратного увеличения этого числа в случае ухудшения ситуации.

Собеседники издания говорят, что Байден примет соответствующее решение уже на этой неделе.

При этом ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывание дополнительных американских войск в самой Украине и Байден ясно дал понять, что не хочет вступать в новый конфликт после ухода Штатов из Афганистана, подчеркивает The New York Times.

Контекст:

В декабре 2021 года в Белом доме подтвердили, что США рассматривают увеличение военного присутствия на восточном фланге НАТО в случае вторжения РФ в Украину.

12 января 2022 года об этом же заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что после оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе Альянс значительно усилил свое присутствие на восточном фланге. Он подчеркнул, что НАТО находится там, чтобы защищать союзников, чтобы "сохранить мир, а не спровоцировать конфликт".

Заявление генсека НАТО прозвучало на фоне наращивания российских войск на границах с Украиной и обсуждения выдвинутых Россией 17 декабря требований к США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В проектах договоров, в частности, говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, НАТО, Джо Байден, военные, страны Балтии, Восточная Европа, войска
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