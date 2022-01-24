Пентагон предложил Байдену отправить в страны Балтии и Восточной Европы до 50 тыс. военных – СМИ

Издание отмечает, что 22 января высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов размещения войск у границ России.
В частности, был предложен вариант отправить от тысячи до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с потенциалом 10-кратного увеличения этого числа в случае ухудшения ситуации.
Собеседники издания говорят, что Байден примет соответствующее решение уже на этой неделе.
При этом ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывание дополнительных американских войск в самой Украине и Байден ясно дал понять, что не хочет вступать в новый конфликт после ухода Штатов из Афганистана, подчеркивает The New York Times.
В декабре 2021 года в Белом доме подтвердили, что США рассматривают увеличение военного присутствия на восточном фланге НАТО в случае вторжения РФ в Украину.
12 января 2022 года об этом же заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что после оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе Альянс значительно усилил свое присутствие на восточном фланге. Он подчеркнул, что НАТО находится там, чтобы защищать союзников, чтобы "сохранить мир, а не спровоцировать конфликт".
Заявление генсека НАТО прозвучало на фоне наращивания российских войск на границах с Украиной и обсуждения выдвинутых Россией 17 декабря требований к США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В проектах договоров, в частности, говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.