Пентагон предложил Байдену отправить в страны Балтии и Восточной Европы до 50 тыс. военных – СМИ

По данным журналистов, власти США могут отправить от тысячи до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы Фото: depositphotos.com

Издание отмечает, что 22 января высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов размещения войск у границ России.

В частности, был предложен вариант отправить от тысячи до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с потенциалом 10-кратного увеличения этого числа в случае ухудшения ситуации.

Собеседники издания говорят, что Байден примет соответствующее решение уже на этой неделе.

При этом ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывание дополнительных американских войск в самой Украине и Байден ясно дал понять, что не хочет вступать в новый конфликт после ухода Штатов из Афганистана, подчеркивает The New York Times.